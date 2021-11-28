رئيس البرلمان الايراني يدعو للعمل بقوة في تطوير مراكز الأبحاث النووية

العالم - ايران

وفي كلمة القاها في افتتاح الجلسة العلنية للمجلس اليوم الاحد، هنأ قاليباف بحلول يوم القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال : في 28 نوفمبر 1980 حققت القوة البحرية للجيش الايراني نجاحا كبيرا في هجوم فرقاطة بيكان ودمرت في هذه العملية القاعدة البحرية للنظام البعثي، وقد استشهد شهداء أعزاء في هذه العملية وبهذه المناسبة نهنئ جميع افراد القوة البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية بهذا اليوم العظيم.

واضاف: إن مجلس الشورى الإسلامي يهنئ ببطولات ابنائه الغيارى في القوة البحرية التابعة للجيش والحرس الثوري، الذين لديهم حضور قوي في المياه المفتوحة البعيدة والقريبة والخليج الفارسي.

كما هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي باسبوع التعبئة، منوها بالتضحيات التي قدمها الشهداء وخاصة شهداء التعبئة الذين دافعوا عن عزة واستقلال ايران والقيم الاسلامية والثورة الاسلامية، وكان لهم دور بارز في جميع المجالات الاجتماعية.

ونوه قاليباف في جانب آخر من حديثه الى الذكرى الأولى لاستشهاد العالم النووي الايراني محسن فخري زادة على يد الكيان الصهيوني المجرم وعملائه، وقال: نأمل من خلال الأنشطة العلمية والرائعة لهذا الشهيد العزيز والشهداء النوويين الآخرين أن يكون تطوير مراكز البحوث في مجال الصناعة النووية للبلاد أكثر نجاحًا وأقوى من أي وقت مضى.