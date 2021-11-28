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منتخب شباب لبنان لكرة القدم إلى نهائي بطولة غرب آسيا

منتخب شباب لبنان لكرة القدم إلى نهائي بطولة غرب آسيا
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

بلغ المنتخب اللبناني للشباب لكرة القدم نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم بفوزه على نظيره الأردني بهدف علي الفضل في الدقيقة 53، ليرفع شباب الأرز رصيدهم إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة.

العالم_لبنان

في حين تجمد رصيد الأردن الذي كان يكفيه التعادل عند ست نقاط.

وأهدر علي المناع ركلة جزاء لشباب لبنان قبل أن يكمل أبناء بلال فليفل اللقاء بتسعة لاعبين بعد إبعاد لاعبين بالورقة الحمراء لنخسرهم في النهائي.

ونجح المنتخب الشاب بقيادة مدربه بلال فليفل بصنع الانجاز بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تحيط باللعبة وبالبلد وتحقيق انجاز للكرة اللبنانية.

ووصلت بعثة المنتخب اللبناني لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر السبت استعدادا للمشاركة في منافسات كأس العرب التي تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 18 كانون الأول القادم.

المنتخب الذي سيلعب بتشكيلة غير مكتملة نظرا لغياب بعض المحترفين وعدد من المحليين المصابين، سيفتتح مبارياته بمواجهة نظيره المصري عصر الأربعاء قبل أن يواجه الجزائر فالسودان في المجموعة الرابعة.

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