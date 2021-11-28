الازمة المعيشية في لبنان الى تفاقم غير مسبوق

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ويصنف ما يزيد عن 70% من المقيمين في لبنان في خانة الفقراء بعد أن أصبحت رواتبهم ومدّخراتهم لا تساوي شيئاً أمام ارتفاع الدولار وجشع التجار والمافيات المتحكّمة بمصير البلاد ورقاب العباد .

فيما المواطن اللبناني اليوم متروك لقدره، ولا أحد يسأل عنه لا محلياً ولا إقليمياً ولا دولياً، الأمر الذي يطرح هذا السؤال عن الإصلاحات الموعودة، وأين أصبحت عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والبطاقة التمويلية، وغيرها من الأمور التي وعدت الحكومة بتحقيقها.

و حول موضوع البطاقة التمويلية، كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية اليوم الاحد تقول والتي لا تزال في مهبّ المماطلة، ومحاولات تحميل رئيس مجلس الواب نبيه بري مسؤولية تعطيلها، رفضت أوساط قريب لبري تحميلها أية مسؤولية فيما خصّ البطاقة التمويلية التي يُفترض أن تنفذها الحكومة اليوم قبل الغد.

فإذا كان الموضوع يتطلب تشريعات بمكان ما، فالرئيس بري جاهز لدعوة النواب إلى جلسة عامة لمناقشة هذه الأمور، وما عدا ذلك فلا يجوز تحميل المجلس أي تقصير قد يصدر عن الحكومة أو غيرها.