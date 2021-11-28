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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يدعو في ذكرى اغتيال الشهيد فخري زاده إلى العمل بقوة لتطوير مراكز الأبحاث النووية
الرئيس رئيسي يلتقي نظيره الباكستاني عارف علوي على هامش قمة إيكو ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق على الصعيد الاقليمي
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يلتقي نظيره التركي رجب طيب اردوغان على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في تركمانستان
"يوسف نوري" يحصل على 194 صوتا في مقابل 57 صوتا وإمتناع 17 نائبا عن التصويت
مراسل العالم: قتلى وجرحى نتيجة انفجار سيارة مفخخة في دوار الشهداء وسط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي في سورية
رويترز عن مصادر رسمية سودانية: مجلس السيادة يعين مديرا جديدا لجهاز المخابرات العامة
الخارجية الايرانية: وزير الخارجية أمير عبداللهيان يلتقي نظيره الاذربيجاني على هامش اجتماع قمة ايكو للتعاون الاقتصاديالخارجية الايرانية
إيطاليا تعلن اكتشاف إصابة بمتحورة كورونا الجديدة
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يلتقي نظيره التركمنستاني قربان قولي بردي محمّدوف في عشق اباد التي يزورها لحضور قمة ايكو للتعاون الاقتصادي
هنية: قرارات تصنيف حماس وحزب الله على لوائح "الإرهاب" أوسمة شرف على صدورنا جميعًا
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يلتقي نظيره التركي رجب طيب اردوغان على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في تركمانستان
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش
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