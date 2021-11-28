حزب الله ليس في موقع المتفرج حول معالجة الأزمة الحكومية

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ورأى قاووق أن معالجة الأزمة الحكومية تشكل مدخلاً ضرورياً لتخفيف معاناة اللبنانيين والحد من الانهيار في مختلف الميادين.

مؤكداً وخلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في بلدة الصوانة الجنوبية، شدد الشيخ قاووق على أن معاناة اللبنانيين كبيرة جداً، والظروف المعيشية صعبة، وأولويتنا الكبرى خدمة الناس، والتخفيف من معاناة اللبنانيين، وحزب الله يساعد ويقدم بكل ما أوتي من قدرة في هذا السبيل.

وأشار الشيخ قاووق إلى أن كل ما تريده ​أميركا​ من لبنان، هو خدمة المشروع والأطماع الإسرائيلية في إضعاف ومحاصرة ​المقاومة​، وليس مساعدة اللبنانيين على تجاوز الأزمات والمِحن الاجتماعية والحياتية والمالية والاقتصادية، لأن العدو الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل أرضنا، يطمع في مياهنا وثرواتنا النفطية، وعليه، فلا يوجد في ال​سياسة​ الأمريكية صداقة للبنان، وإنما صداقة مطلقة للعدو الإسرائيلي.

وأكد أننا ننتظر الكثير الكثير من التحريض والأكاذيب على حزب الله حتى ​الانتخابات النيابية​ المقبلة، وحملة التحريض هذه مدفوعة الثمن من أعداء لبنان الدوليين والإقليميين، وهي تشكل تهديداً للسلم الأهالي والاستقرار الأمني وانتهاكاً للسيادة الوطنية، لافتاً إلى أن الأميركيين يعملون على تحريض اللبنانيين بعضهم على بعض، وعلى تعميق الأزمات الحياتية والمعيشية والاقتصادية، ويفرضون القيود على حركة الأموال الصعبة من الخارج إلى لبنان، ويريدون سلخ لبنان من الانتماء للعروبة الأصيلة عروبة فلسطين والقدس، وجره إلى عروبة العدو الإسرائيلي.