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رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يدعو في ذكرى اغتيال الشهيد فخري زاده إلى العمل بقوة لتطوير مراكز الأبحاث النووية

الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

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