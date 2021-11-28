رئيسي: ايران على استعداد لأن تأخذ على عاتقها دورا أكبر في منظمة إيكو

العالم - ايران

وااف السيد رئيسي ان شبكة الطرق والمواصلات المتوفرة هي في خدمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي وقال : الجمهورية الإسلامية مستعدة لتقديم المساعدة في مجال الطاقة والأمن الالكتروني .

ولفت الى ان إيران تؤكد على ضرورة توثيق العلاقات الأكاديمية بين دول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" واضاف : منظمة الإيكو تتابع موضوع التغييرات الاقليمية عن كثب وتضعه على جدول اولوياتها ، ونعتقد بأن المنظمة يجب أن تساهم في توثيق العلاقات بين دول المنطقة وأن تأخذ على عاتقها مهمة وضع حد للخلافات .

واعتبر ان سياسة الجمهورية الإٍلامية هي التعاون الأخوي مع جميع الدول وقال : ايران لم تدخر جهدا في سبيل مساعدة افغانستان .

يتبع ..