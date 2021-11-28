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رئيسي: ايران على استعداد لأن تأخذ على عاتقها دورا أكبر في منظمة إيكو

رئيسي: ايران على استعداد لأن تأخذ على عاتقها دورا أكبر في منظمة إيكو
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي في كلمته أمام قمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) ، ان الجمهورية الإسلامية على استعداد أن تأخذ على عاتقها دورا أكبر في منظمة إيكو.

العالم - ايران
وااف السيد رئيسي ان شبكة الطرق والمواصلات المتوفرة هي في خدمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي وقال : الجمهورية الإسلامية مستعدة لتقديم المساعدة في مجال الطاقة والأمن الالكتروني .

ولفت الى ان إيران تؤكد على ضرورة توثيق العلاقات الأكاديمية بين دول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" واضاف : منظمة الإيكو تتابع موضوع التغييرات الاقليمية عن كثب وتضعه على جدول اولوياتها ، ونعتقد بأن المنظمة يجب أن تساهم في توثيق العلاقات بين دول المنطقة وأن تأخذ على عاتقها مهمة وضع حد للخلافات .

واعتبر ان سياسة الجمهورية الإٍلامية هي التعاون الأخوي مع جميع الدول وقال : ايران لم تدخر جهدا في سبيل مساعدة افغانستان .

يتبع ..

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