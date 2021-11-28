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إيران تؤكد أهمية التعاون مع كازاخستان

إيران تؤكد أهمية التعاون مع كازاخستان
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الایراني "أمیر عبداللهیان" على أهمية التعاون في مختلف المجالات وتسريع إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وكازاخستان.

العالم - ايران

التقى النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان " شهرت نوريشيف"، على هامش القمة الـ15 لمنظمة "ايكو" الاقتصادية، مع وزير الخارجية الايراني، وقدم شرحاً عن تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ووجهات نظر الجانب الكازاخستاني في هذا الصدد.

يذكر ان نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان "مختار تليو بيردي" لم يحضر اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي في تركمانستان.

وتستضيف جمهورية تركمانستان القمة الخامسة عشرة لمنظمة "ايكو" الاقتصادية؛ بمشاركة رؤساء 10 دول وهي : ايران وتركيا وباكستان وافغانستان وترکمانستان وقرغيزيا واوزبکستان، وكازاخستان وطاجيكستان واذربيجان.

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