إيران تؤكد أهمية التعاون مع كازاخستان

العالم - ايران

التقى النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان " شهرت نوريشيف"، على هامش القمة الـ15 لمنظمة "ايكو" الاقتصادية، مع وزير الخارجية الايراني، وقدم شرحاً عن تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ووجهات نظر الجانب الكازاخستاني في هذا الصدد.

يذكر ان نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان "مختار تليو بيردي" لم يحضر اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي في تركمانستان.

وتستضيف جمهورية تركمانستان القمة الخامسة عشرة لمنظمة "ايكو" الاقتصادية؛ بمشاركة رؤساء 10 دول وهي : ايران وتركيا وباكستان وافغانستان وترکمانستان وقرغيزيا واوزبکستان، وكازاخستان وطاجيكستان واذربيجان.