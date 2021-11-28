الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١
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حركة الجهاد الاسلامي تحذر من تداعيات اقتحام المسجد الإبراهيمي من قبل رئيس الكيان الصهيوني وتحمل العدو الصهيوني كامل المسؤولية

الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

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