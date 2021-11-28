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تحذير..إهمال علاج التسوس يعرض حياتك للخطر!

تحذير..إهمال علاج التسوس يعرض حياتك للخطر!
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

كشفت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان إن ورم الأسنان الحميدي، عبارة كيس قيح في حجم حبة العدس يظهر في نطاق الفك، أو جذور الأسنان، وغالبًا ما ينجم عن أمراض الأسنان مثل التسوس، والتهاب دواعم السن، أو اللثة أو لب السن.

العالم - منوعات

كشفت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان إن ورم الأسنان الحميدي، عبارة كيس قيح في حجم حبة العدس يظهر في نطاق الفك، أو جذور الأسنان، وغالبًا ما ينجم عن أمراض الأسنان مثل التسوس، والتهاب دواعم السن، أو اللثة أو لب السن.

وغالبا ما ينجم عن أمراض الأسنان مثل التسوس، والتهاب دواعم السن، أو اللثة أو لب السن.

وأضافت الرابطة أن أعراضه، ألم الأسنان، واحمرار اللثة وتورمها، والشعور بألم فيها، وارتفاع درجة حرارة الجسم، والصداع.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للعلاج في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على هذا الورم، مثل نشوء الخراجات، والتهاب العظم، وانتقال الالتهاب عبر الدم مسبباً التهاب عضلة القلب الخطير.

وأشارت الرابطة إلى أن هذا المرض بالأدوية مثل المضادات الحيوية، وفي بعض الحالات يزال جذر السن أو السن جراحياً.

وأوضحت أن هناك بعض الخطوات الوقائية من الإصابة بالورم، ومنها ضرورة العناية الجيدة بالفم عن طريق تنظيف الأسنان بمعدل لا يقل عن مرتين يوميًا بالفرشاة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، واستعمال خيط الأسنان لتنظيف الفراغات بينها مرة واحدة يومياً، مع الفحوصات الدورية لدى طبيب الأسنان.

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