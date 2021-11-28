أطباء من جنوب إفريقيا: سلالة "أوميكرون" ليست خطيرة!

العالم - افريقيا

وقالت أنجيليك كويتزي، التي ترأس الجمعية في تصريحات لها لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي بي سي" إنه حتى الآن، فإن الحالات، التي تم رصدها في جنوب إفريقيا، ليست خطيرة.

وقالت إن البحث بشأن السلالة الجديدة، مازال في مرحلة مبكرة للغاية، مضيفة أن 24% فقط من الأشخاص، تم تطعيمهم بشكل كامل في البلاد ضد فيروس كورونا.

وأضافت "يشكو المرضى في الغالب من ألم في الجسد وإرهاق وتعب شديد ونرى ذلك في جيل الشباب وليس كبار السن".

وتابعت أن هؤلاء لم يكونوا مرضى، وتم نقلهم مباشرة إلى المستشفى.

غير أنه في تصريحات إلى وسائل إعلام أخرى، أعربت كويتزي عن مخاوفها من إصابة كبار السن، الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكر، بالسلالة الجديدة.

وتردد أن كويتزي هي أول طبيبة في جنوب إفريقيا، أبلغت السلطات عن المرضى، الذين يعانون من السلالة الجديدة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتصنف منظمة الصحة العالمية "أوميكرون" بأنه "سلالة مثيرة للقلق".