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النائب رعد: المقاومة تبقى الحِصن القوي لحماية لبنان

النائب رعد: المقاومة تبقى الحِصن القوي لحماية لبنان
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ المقاومة تبقى الحِصن القوي لحماية لبنان وقوّته في صونه ومنعته أمام كلّ التهديدات.

العالم-لبنان

كلام رعد جاء خلال اللقاء السياسي الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة جبشيت بمشاركة واسعة من الفعاليات والشخصيات والأهالي.

ورأى رعد أن لبنان لا يُحكم بمنطق الأكثرية بل لبنان يحكم بالدستور ووحدة شعبه ووحدته الوطنية.

وقال إنّ الأمريكي في حالة إنسحاب من المنطقة فلا تراهنوا على وهم الدعم الامريكي فلقد هزموا في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، تعالوا لكي نبني وطنًا غير خاضع للضغط الخارجي.

وشدد رعد على أنه بعد انتصار المقاومة راهنوا على سحب سلاحها لأنهم كانوا يعتقدون ان المشكلة مشكلة حدود ولكن المشكلة مشكلة وجود.

وختم قائلًا “حاولوا فكّ اللحمة مابين مكونات المجتمع المقاوم لكي يستفردوا به ولكن لحمتنا ووحدتنا راسخة وشامخة وثابتة وستبقى رصينة أمام كل أحلامهم ومؤامراتهم”.

المصدر: موقع المنار

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النائب رعد: المقاومة تبقى الحِصن القوي لحماية لبنان

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