'المغرب يخون الامة الاسلامية' ترند في المغرب

العالم - المغرب

وزار وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس، المغرب ووقع اتفاقيات تعاون عسكري مع المسؤولين في الرباط. زيارة غانتس اعقبتها زيارة لوزير خارجية الاحتلال يئير لابيد قبل اسابيع.

وأكد الشعب المغربي رفضه لكل انواع التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، خارجين الی الشوارع في تظاهرات ضد زيارة سفاح غزة بيني غانتس.

وفي مواقع التواصل، وصل هاشتاغ المغرب يخون الامة الاسلامية هاشتاغ الی حد الترندنغ بعد زيارة غانتس للرباط.

وغردت "سمية" تحت هذا الهاشتاغ:"مظاهرات الشعب المغربي وسخط بعد زيارة وزير حرب الكيان الصهيوني للرباط المظاهرة دعت اليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع. وتبقى قرارات ومواقف الحكومات العربية المخزية لا تمثل أبدا شعوبها".

"عبدالله" وضمن هاشتاغ مغاربة ضد التطبيع دعا الى عدم تعميم التطبيع على كل الشعب المغربي، كاتباً:"إلى هؤلاء الذين يغردون تحت وسم المغرب يخون الامة الإسلامية ربما النظام والحكومة والذباب الإلكتروني طبعوا مع الكيان المجرم، لكن الأحرار المغاربة لم ولن تطبع وهي على العهد والوعد للقضية الفلسطينية وقد رأيتم مظاهراته وسمعتموهم في مشاهد مصورة فلا تعمموا".

اما "احمد العمري" فكتب:"إسرائيل" توقّع مع المغرب اتفاقية بيع أسلحة. كنا نعيب على الامارات وإذ بالحكومة المغربية تتجاوز التواطؤ والتآمر بكثير. أنظمة كرتونية مستعدّة لبيع الأوطان في سبيل اللاشيء".