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شاهد..صلاة يهودية بحضور "غانتس" وجنوده في كنيس بالمغرب!

الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

في حدث غير مسبوق شهد كنيس "تلمود التوراة" في العاصمة المغربية الرباط، تنظيم صلاة يهودية بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس وجنود صهاينة، للدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي.

العالم - المغرب

خطوة وصفتها صحيفة "تايمز أوف [إسرائيل]" بأنها “حدث نادر، وهو أن تسمع صلاة من أجل رفاهية جنود جيش الكيان الصهيوني في بلد عربي، لا سيما عندما يكون بحضور جنود إسرائيليين"، قالت إنهم من أصول مغربية.

وبحسب الصحيفة تمت هذه الصلاة الأسبوع الماضي، عندما زار وزير الحرب بيني غانتس كنيس "تلمود التوراة" في العاصمة المغربية الرباط.

وبحسب الصحيفة فانه وبعكس الإمارات والبحرين، اللتين طبعتا علاقتهما مع كيان الإحتلال كجزء مما يسمى بـ"اتفاقات أبراهام"، فإن العديد من الإسرائيليين هم من أصول مغربية، حيث يوجد ما بين 250000 إلى ما يقرب من مليون إسرائيلي لهم جذور في المغرب.

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شاهد..صلاة يهودية بحضور "غانتس" وجنوده في كنيس بالمغرب!

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