آخر التطورات في الساحل الغربي في اليمن

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" المشهد اليمني"، الى ان مرتزقة الامارات يحاولون الاعداد لهجوم آخر لبعض المناطق، وبحسب مصادر اعلامية واخبارية واردة أشارت الى وجود خطة اماراتية صهيونية لحماية احتلالهم لمنطقة باب المندب، وجزيرة ميون الاستراتيجية عن طريق توسيع المنطقة الحامية لها والامتداد للداخل اليمني بعيدا عن الساحل حتى تكون منطقة حماية للاحتلال الاماراتي المتعاون مع الصهاينة لمنطقة باب المندب.

واضاف انعم ان الاعداء يظنون بهذه الطريقة بانهم سوف يستمرون باحتلال الاراضي اليمنية المهمة وكانت قبل فترة قد تعهدت القيادة اليمنية بتطهير كافة الاراضي اليمنية مهما كلف الامر لان هذا الواجب مقدس.

ويواصل طيران العدوان السعودي غاراته الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي تعز والحديدة، حيث استشهد واصيب عدد من المدنيين، فضلا عن الخسائر المادية. ونظم الأهالي في عدد من المدن والقرى وقفات احتجاجية تنديدا بالتصعيد السعودي، ودعوا الى دعم جبهات.

وأدى تعدد الولاءات والاجندات الى تشكيل عدد من القوى المتصارعة فيما بينها، ومكنت الامارات مجموعات من السلفية التكفيرية والمرتزقة من السيطرة على مساحات واسعة في السواحل الغربية وباب المندب، حيث ان الجماعات هذه وبدعم من الامارات صعدت في الاونة الاخيرة من عملياتها العسكرية في محافظة تعز بهدف رسم واقع جديد ومتغيرات جديدة.

وكان قد أفشل الجيش واللجان الشعبية، اليوم الأحد، محاولة لزحف مرتزقة العدوان جنوب محافظة الحديدة وكبدوهم خسائر فادحة في العدد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري بأن مرتزقة العدوان نفذوا زحفا واسعا باتجاه مناطق شرق مديرية حيس بالحديدة استمرت عدة ساعات دون أن يحققوا أي تقدم يذكر.

وأكد المصدر أن قوات الجيش واللجان الشعبية أحبطت محاولة الزحف شرق حيس وأوقعت بالقوات المهاجمة خسائر كبيرة في عددهم وعتادهم.

يذكر أن قوى العدوان، وعقب انسحابها خلال الأيام الماضية من مناطق واسعة في الحديدة، تسعى لتحقيق أي تقدم في مناطق جنوب الحديدة، مرتكبة جرائم بحق المدنيين في خروقات مستمرة لاتفاق السويد.

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