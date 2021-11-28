الأردن: تجهيز إيصال الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا قبل نهاية العام

العالم - سوريا

وأضاف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري محمد شاكر: أن "المملكة اتفقت مع مصر لتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين لرفع القدرة الكهربائية إلى 1000 ميغاواط أو 2000 ميغاواط في وقت لاحق بدلا من 500 ميغاواط".

وأشار الخرابشة، إلى أن الاتفاق يساهم على تشجيع وتطوير العلاقات بين البلدين، معتبرا أن العلاقة بين الأردن ومصر "مميزة تمهيدا لتوسعة الأنظمة الكهربائية في مجالات جديدة وفتحها على أسواق جديدة"حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

وشدد على أن الأردن يسعى إلى تعزيز العلاقات بتبادل الطاقة الكهربائية في أوقات معينة بين البلدين، ليتم تبادل الكهرباء بشكل يومي.

ولفت الخرابشة إلى أن البنية التحتية مع الجانب العراقي ستكون جاهزة خلال وقت قريب، تمهيدا لبدء التبادل الكهربائي بين الأردن ومصر، مشيرا إلى أن إحالة العطاءات مع الجانب العراقي بهذا الصدد خلال 60 يوما.