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إعلان تفاصيل أولية اليوم حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

إعلان تفاصيل أولية اليوم حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

رجحت مصادر حكومية عراقية أن يشهد اليوم الأحد، إعلانا يتضمن تفاصيل أولية عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، التي جرت في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بواسطة طائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مشيرة إلى أن تفاصيل محاولة الاغتيال ستُعرض على شاشة قناة "العراقية" الرسمية.

العالم - العراق

ونقلت مصادر صحفية عن من اسمتهم مقربين من رئيس الوزراء العراقي، إن "التفاصيل ستكشف اسم المنطقة التي انطلقت منها الطائرات المسيرة، وخارطة مرورها ومسيرها إلى المنطقة الخضراء، كما أن التقرير سيكون أوليا ويتبعه المزيد من المعلومات يتم الكشف عنها فيما بعد"، موضحة أن "التحقيق بمحاولة الاغتيال نفذه جهاز المخابرات ووكالة الاستخبارات".

وكان المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، مشرق عباس، قد أعلن أمس الأول الجمعة، أن الأجهزة الأمنية باتت لديها أدلة دامغة حول مسألة استهداف منزل الكاظمي بهدف اغتياله. وذكر عباس في تغريدة على موقع "تويتر"، أنه "خلال أيام سيتم الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي".

وجاءت تلك التغريدة بعد الكشف عن قيام القوات العراقية باعتقال مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، اللواء صباح حسن الشبلي، بسبب قيامه بتفجير أحد المقذوفات غير المنفلقة التي وُجدت فوق منزل الكاظمي، وهو ما فُسر بأنه محاولة لتضليل لجنة التحقيق التي تتحرى لمعرفة الجهة المنفذة لمحاولة الاغتيال.

والأسبوع الماضي، دعا زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، إلى ما سماه "الكشف عن المكشوف"، بخصوص استهداف منزل الكاظمي. وطالب الصدر، في بيان، بالكشف عن نتائج التحقيقات بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع على استهداف منزله بثلاث طائرات مسيرة مفخخة، وسط بغداد.

بالمقابل نقل الصحافي ومقدم البرامج المتلفزة في العراق هشام علي، عبر "تويتر" أنه خلال "ساعات قليلة وسيتم الكشف عن المرحلة الأولى من تفاصيل اغتيال الكاظمي، التفاصيل ستكشف على شكل مراحل".

ونُفذ الهجوم بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة محلية الصنع، استطاعت قوات الأمن إسقاط اثنتين منها عبر أسلحة متوسطة، بينما نفذت الأخرى إلى منزل الكاظمي، وهو مسكن مخصص لكل من يتولى منصب رئاسة الحكومة منذ عدة سنوات، لقربه من مقر رئاسة الوزراء في الجانب الشرقي من المنطقة الخضراء، ويقع على بعد نحو 1500 متر فقط من السفارة الأميركية.

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