فتح: الاتفاقيات بين الاحتلال الاسرائيلي والمغرب طعنة للقدس

العالم ـ فلسطين

واستنكرت الحركة قيام وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس بإقامة صلوات تلموديه في كنيس بالمغرب، من أجل جنود الاحتلال الذين يقتلون الفلسطينين يومياً ويستبيحون الأقصى والمسرى.

وخاطبت حركة فتح الملك المغربي قائلة : إن لجنة القدس مؤسسة عربية إسلامية، انبثقت عن منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1975، يترأسها جلالته شخصيا ، مهمتها حماية القدس الشريف، من خلال التصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى طمس الطابع العربي الإسلامي للقدس.

وذكرت فتح الملك المغربي أن الاحتلال يقتحم الأقصى والمسرى يوميا لتغيير هذا الطابع، فماذا أنتم فاعلون إزاء ذلك !؟

وأشار بيان الحركة إلى" أن إقامة العلاقات الأمنية بين الاحتلال الاسرائيلي والمغرب ما هو إلا نسف واضح لمبادرة السلام العربية القائمة على أساس الارض مقابل السلام الشامل، ليكون مبدأ إقامة العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل مستند إلى الانسحاب الشامل من الأرض العربية حتى حدود الرابع من حزيران عام 1975".

وتساءلت الحركة: ما جدوى التطبيع والاتفاقيات الأمنية من قبل المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي في هذا الوقت؟ بينما لا تعتبر المغرب دولة من دول الطوق وليست في حالة مواجهة مباشرة مع الاحتلال.

وختم البيان بالقول: إن حركة فتح إذ تدين بشدة كل خطوات التطبيع والهرولة نحو دولة الإحتلال، لتؤكد على أن الإحتلال إنما يغتصب الأرض الفلسطينية ويتنكر لحقوقها المكفولة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن هذه الخطوات لن تكون سوى لبنات في طريق التخلي عن مسؤوليات المغرب القومية والدينية تجاه فلسطين.

وفي وقت سابق أعلنت دولة الاحتلال أنها أبرمت مع المغرب مذكرة تفاهم تشمل “التعاون الدفاعي”، وهي الأولى من نوعها في تاريخ علاقاتها مع الدول العربية. وقال رئيس وزراء الإحتلال نفتالي بينيت "أن هناك تطورا عسكريا وأمنيا مع المغرب يشمل الاستخبارات والصناعات والحربية والتدريبات المشتركة".