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رئيس الكيان الصهيوني هرتسوغ يقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل ويضيء أول شمعة في عيد "الحانوكا"

الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

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