احتجاجات في لندن ضد الإمارات بسبب اعتقالها التعسفي لوافدين أجانب

العالم- الامارات

وتحول مقر معرض دبي للعقارات عالية الرفاهية في لندن إلى قبلة الاحتجاجات الشعبية ضد الإمارات وانتهاكاتها بمشاركة أهالي معتقلين أوروبيين في سجون أبوظبي.

إذ نظمت عائلة وأصدقاء المواطن البريطاني ألبرت دوجلاس المعتقل في الإمارات تظاهرة احتجاجا على مواصلة اعتقاله وللمطالبة بالإفراج عنه.

ورفع المشاركون في التظاهرة صور دوجلاس ولافتات مكتوبة تطالب بحريته وإسقاط التهم الزائفة عنه ومحاسبة الإمارات على انتهاكاتها.

ومن المقرر أن تنظم عائلة البريطاني بيلي هود المعتقل في الإمارات كذلك وقفة احتجاج أمام نفس المعرض الإماراتي في لندن.

ويقضي بيلي هود عيد ميلاده الخامس والعشرين خلف القضبان بينما ينتظر معرفة نتائج الاستئناف الأسبوع المقبل ضد حكم أصدرته عليه الإمارات بالسجن لمدة 25 عاما بعد إجباره على الاعتراف بالاتجار في تجارة وبيع وحيازة زيت CBD الذي تركه صديق زائر في سيارته.

وستظهر عائلة بيلي في أكبر معرض للعقارات الفاخرة في دبي غدًا في لندن لإطلاق بالونات عيد ميلاد #FreeBilly .

وتساند منظمة “محتجز في دبي” الحقوقية عوائل المعتقلين من المواطنين البريطانيين والأوروبيين على الاحتجاج ضد الإمارات.

وصرحت رادها ستيرلنغ مسئولة المنظمة أن بيلي محتجز في عزلة في أبوظبي والعام الماضي كان كابوسًا مطلقًا بالنسبة للعائلة وهم متوترون خارج أذهانهم .

وسيطلق أنصار بيلي هود بالونات #FreeBilly خارج فندق Mandarin Oriental في لندن بينما يقضي بيلي عيد ميلاده الخامس والعشرين خلف القضبان.

يستضيف الفندق معرض دبي للعقارات الفاخرة ومن المهم أن يُنصح المستثمرون وضحايا الظلم المحتملين في المستقبل بشكل كامل بالمخاطر.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه “عندما تأتي الشركات الإماراتية إلى لندن لتقديم عروض العقارات وما شابه ذلك، علينا أن نفهم أنه سيتم إغراء الناس بهذه العروض وهم معرضون لخطر فقدان استثماراتهم بشكل منهجي لأكثر من عقد من الزمان، وحريتهم أو حياتهم مثل لي برادلي براون”.

وأضافت “هناك الآلاف من الأجانب الذين خدعهم مطورو العقارات في كثير من الأحيان مملوكين من قبل الحكومة وقد أدى هذا الخداع إلى خسارة الأموال والحرية حيث قامت البنوك بسجنهم بسبب الديون. يوجد العديد من الرعايا البريطانيين في دبي الآن، وهم سجناء في عاصمة الاحتيال وغسيل الأموال”.

بعد تعرضهم للسرقة من قبل الشركات ذات الممارسات التجارية الخادعة وعدم المساءلة، يتم احتجازهم في الدولة حتى يتمكنوا من سداد الرهون العقارية للمنازل التي لم يتم الانتهاء منها حتى. المهم هو مصادرة جوازات سفرهم وإلغاء تصاريح عملهم في نفس الوقت.

واجه الأجانب التشرد وأصبحوا ينتحرون بسبب هذا الوضع الفظيع في الإمارات.

ومرارا تم انتقاد الحكومة البريطانية بسبب عدم وجود تحذيرات سفر كافية إلى الإمارات العربية المتحدة وستتم مناقشة هذه القضية بالذات في البرلمان قريبًا بحسب المنظمة.

في الوقت الحالي، من المهم أن يتم تحذير أولئك الذين يتم إغراؤهم بالرهون العقارية والديون والمشاريع العقارية غير المكتملة من قبل الجماعات الحقوقية من المخاطر التي يواجهونها في الإمارات.

وأفضل طريقة للقيام بذلك هي حضور فعاليات التسويق في دبي لتحذير المواطنين بشكل مباشر.

ويعاني بيلي هود من ظروف مروعة في سجن الإمارات، لكنه ليس أول من يُحتجز ظلماً بتهم تتعلق بالمخدرات وحتى يتم إصلاح إجراءات إنفاذ الشرطة ، فلن يكون الأخير.

أدت الاعتقالات التعسفية في دبي والاعترافات القسرية والإجراءات القانونية المتدنية إلى مئات الاعتقالات الخاطئة.

ومطلع هذا الشهر رصدت لجنة رسمية بريطانية غياب “صادم” لمعايير حماية المرأة بما في ذلك الأجنبيات في الإمارات بما يشكل إدانة جديدة للسجل الأسود لحقوق الإنسان في الإمارات وعلى رأس ذلك التقصير في حماية النساء.

وأكدت لجنة تقصي حقائق مشتركة بين الأحزاب في بريطانيا أن المملكة المتحدة فشلت في دعمها للنساء البريطانيات اللائي يواجهن سوء المعاملة والاحتجاز في الإمارات.

ويستند تقرير اللجنة إلى شهادة عدد من البريطانيات اللائي تعرضن للانتهاكات والاحتجاز التعسفي وحتى الاعتداء الجنسي في الإمارات.

وجدت لجنة التحقيق المؤلفة من النائبين بيتر بوتوملي وديبي أبراهامز والمحامية هيلينا كينيدي كيو سي من بين أعضاء آخرين، أن نظام العدالة الإماراتي كان “مفتوحًا للإساءة وقادرًا على التلاعب” وقالت إن الأدلة المقدمة “أظهرت نمطًا من الانتهاكات الدولية والمعايير في نظام العدالة الجنائية الإماراتي “.

وأضافوا أن المساعدة القنصلية التي قدمتها المملكة المتحدة وهي حليف وثيق للإمارات للنساء اللائي يواجهن سوء المعاملة والاحتجاز في البلاد “كانت أقل بكثير من التوقعات”.

وفقًا للتقرير، سجلت وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث (FCO) أكثر من 1350 حالة اعتقال لبريطانيات في الإمارات العربية المتحدة من عام 2011 إلى عام 2016.

وأضافت أنه من المحتمل أن يكون هناك مئات آخرين محتجزين منذ عام 2016، لكن وزارة الخارجية البريطانية لم تفرج عن أي جديد حول الأرقام منذ ذلك الحين.

وكان من بين الذين تمت مقابلتهم الممثلة القانونية لامرأة يشار إليها باسم “المرأة أ”، والتي لا تزال محتجزة في الإمارات وقد أبقت هويتها سرية بسبب التهديدات الموجهة لعائلتها.

قالت تينا جوهياينن – وهي مقيمة سابقة في الإمارات حاولت مساعدة أميرة دبي الشيخة لطيفة على الفرار من الاختطاف المزعوم من قبل والدها ، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – في مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير إنه يجب على الأجنبيات إعادة النظر تخطط للسفر إلى البلاد في المستقبل.

وأضافت مخاطبة النساء البريطانيات “أود أن أنصحهم بالفعل بالتفكير مرتين قبل الذهاب إلى الإمارات وألا ينخدعوا بهذه الصورة لمجتمع آمن ومتسامح يحاولون تصويره”.

اختطفت الأميرة لطيفة عام 2018 في البحر قبالة سواحل الهند بعد محاولتها الفرار من الإمارات. وأرسلت منذ ذلك الحين نداءات طلبًا للمساعدة من أسرها في الإمارات ، بينما دعت أيضًا إلى تجديد التحقيق في اختفاء شقيقتها شمسة قبل عقدين.

تصدرت الإمارات عناوين الصحف عدة مرات في السنوات الأخيرة بعد اعتقال وإساءة معاملة مواطنين بريطانيين.

وكان من بينهم علي عيسى أحمد ، 28 عامًا من مدينة ولفرهامبتون ، اعتقل في الإمارات عام 2019 بعد حضوره مباراة كرة قدم في كأس آسيا هناك ، واحتُجز بين 23 يناير و 12 فبراير 2019 ؛ و ماثيو الأسيجة ، الطالب الذي اعتقل مايو 2018 بسبب مزاعم التجسس وحكم عليه بالسجن مدى الحياة قبل أن يتم العفو عنه في نهاية المطاف.

دعا بعض النشطاء حكومة المملكة المتحدة إلى تعديل نصائح السفر الخاصة بالإمارات على موقع وزارة الخارجية للتعامل مع الخطر المحتمل للاحتجاز التعسفي.

في الوقت الحالي، تحذر النصائح الواردة على الموقع من أن “إظهار التعاطف مع قطر على وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة اتصال أخرى يعد جريمة” في الدولة.

ومع ذلك ، لا يوجد ما يشير إلى أنه يجب على المواطنين البريطانيين تجنب السفر إلى الإمارات، كما هو الحال مع الدول الأخرى التي تعتبر محفوفة بالمخاطر.

آسا هاتشينسون – التي صودر جواز سفرها وحُكم عليها غيابيا بالسجن ثلاثة أشهر في الإمارات – قالت في المؤتمر الصحفي إنها تلقت مستويات “منخفضة للغاية” من الدعم من الدبلوماسيين البريطانيين خلال محنتها.

وقالت: “كنت هناك بمفردي، كان عمري 22 عامًا في ذلك الوقت ، وكان المدعون العامون والشرطة ، ولم يكن أحد بجانبي … ولكن بعد ذلك لم يكن لدي أي دعم باللغة الإنجليزية أيضًا”. “لقد جلست في المنزل لأسابيع وشهور، أبكي مكتئبة … كل ما كنت بحاجة إليه هو أن يقول أحدهم ، ‘هذا ليس صحيحًا ، عليك أن تعيد مواطننا جواز سفرها.”

امرأة أخرى تمت مقابلتها أثناء إعداد التقرير كانت كيتلين ماكنمارا ، التي قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل مسؤول إماراتي كبير أثناء عملها في أبو ظبي في مهرجان أدبي.

قالت ماكنمارا في وقت سابق إنها ستدعم فرض عقوبات على المعتدي عليها وهو نهيان بن مبارك آل نهيان ، وزير التسامح الإماراتي.

كما رفعت دعوى قضائية في أبريل / نيسان بعد أن قالت النيابة العامة الملكية إنها لن تتابع القضية ضد الوزير الإماراتي سيء السمعة.

وذكرت خلال المؤتمر “على الرغم من معرفتي بالمنطقة وخبرتي في العمل في وزارة الخارجية، لم أكن على دراية كاملة بمخاطر عملي كامرأة في الإمارات ولم أكن على علم بذلك على الرغم من العمل في مهرجان يحتفل بحرية التعبير لكن أعتقد أنه لا يقدم الكثير من الأمل على نطاق أوسع “.

وأضافت أن نصيحة حكومة المملكة المتحدة لا تزال غائبة ، لا سيما مع أحداث مثل معرض إكسبو 2020 الذي يقام حاليًا في دبي.