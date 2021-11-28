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تايوان تشهد أكبر تحليق جوي للطائرات الحربية الصينية منذ أوائل أكتوبر

تايوان تشهد أكبر تحليق جوي للطائرات الحربية الصينية منذ أوائل أكتوبر
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أرسلت الصين أكبر عدد من الطائرات الحربية للتحليق بالقرب من تايوان منذ تشرين أول/ أكتوبر الأحد، بعد أن تحدت نائبة برلمانية أمريكية طلبا صينيا بتخليها عن رحلة إلى الجزيرة.

العالم - آسيا

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن 27 طائرة صينية، من بينها 8 طائرات مقاتلة من طراز جيه-16، دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غرب تايوان، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني التايوانية.

وأصدر سلاح الجو التايواني إنذارات لاسلكية ونشر أنظمة دفاع جوي صاروخي أثناء مراقبته للطائرات.

يعد هذا أكبر نشر للطائرات الحربية الصينية منذ رصد عدد قياسي بلغ 52 طائرة بالقرب من تايوان في أوائل تشرين أول/ أكتوبر.

وكثفت الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في تايوان، والذي يؤكد أن الجزيرة دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع تنتظر اعترافا دوليا أوسع نطاقا.

وكتبت إليسا سلوتكين، وهي ديمقراطية من ولاية ميشيغان، عبر “تويتر” بعد وصولها إلى تايوان يوم الخميس أن مكتبها تلقى “رسالة فظة” من السفارة الصينية لإلغاء الرحلة.

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تايوان تشهد أكبر تحليق جوي للطائرات الحربية الصينية منذ أوائل أكتوبر

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