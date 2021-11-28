وزير الصناعة والتجارة الإيراني يزور دمشق على رأس وفد رفيع

العالم - إيران

وأعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية علي رضا بيمان باك أن الوزير رضا فاطمي أمين سيزور سوريا على رأس وفد رفیع، وخلال هذه الزيارة، من المقرر أن يلتقي الوزير مع كبار المسؤولين السياسيين السوريين، بمن فيهم رئيس الوزراء السوري.

وأضاف رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية: "كما سيلتقي الوزير فاطمي بمسؤولين اقتصاديين، من بينهم وزير الصناعة، ووزير التجارة الخارجية، ووزير المالية، ووزير النفط، ووزير المناجم السورية".

وقال: في هذه الزيارة، سيفتتح الوزير أيضا معرضا خاصا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، وسيحضر مؤتمرا تجاريا مشتركا بين إيران وسوريا.

وأضاف بيمان باك: سيتم خلال هذه الزیارة تشكيل اللجنة التجاریة وكذلك اللجنة الصناعية المشتركة بين البلدين.

وقال: "سيتم التوقيع في هذه اللجان على الوثائق من قبل الطرفين، وسوف يعقد اجتماع بين الشركات الإيرانية والسورية المهتمة بالمشاريع المشتركة، يحضره وزیر الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني."