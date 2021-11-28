شاهد..اصابة "نيمار" خطيرة وقد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة!

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وتعرض نيمار لالتواء في الكاحل أثناء اشتراكه مع لاعب "سانت إتيان" ماسون، واضطر للخروج محمولا في الدقيقة 85.

وبدا من خلال رد فعل نيمار عقب الإصابة أن الآلام قوية، وهو ما عززته صور اللاعب الذي خرج من الملعب مع زملائه وهو يستعين بعكازين للمشي نحو حافلة الفريق.

وقال مدرب "سان جيرمان" ماوريسيو بوتشينو عقب اللقاء "يجب أن ننتظر إلى الغد، ولكن على شاشة التلفزيون الصور مقلقة. آمل ألا تكون هذه مشكلة كبيرة وأن يعود (نيمار) للعمل مع الفريق قريبا".

وحاول اللاعب توجيه رسالة طمأنة للمشجعين، ونشر صورة الإصابة عبر حسابه في موقع إنستغرام، وأرفقها بتعليق جاء فيه "يجب أن أتعافى. للأسف هذه الأشياء جزء من حياة الرياضي. سأعود أفضل وأقوى".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز باريس سان جيرمان 3-1، في مباراة شهدت تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 3 تمريرات حاسمة، وظهور المدافع سيرجيو راموس لأول مرة مع نادي العاصمة الفرنسي بعد تعافيه من إصابة حرمته من التواجد مع الفريق منذ انضمامه قبل نحو 4 أشهر.

ورفع الانتصار رصيد باريس سان جيرمان إلى 40 نقطة من 15 مباراة في الصدارة.