قمة ايكو تبحث التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب

العالم - أسيا

الدول المشاركة شددت خلال القمة على أن وتيرة الهدوء والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة ستتسارع مع تطهيرها من التنظيمات الإرهابية ما يفسح المجال أمام تعاون الدول الأعضاء في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الكبرى ويفتح الباب أمام تطورات اجتماعية هامة.

الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي الذي أكد دعم بلاده لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) وأنشطتها بشكل غير مشروط شدد في كلمة أمام القمة على ان الحظر الأمريكي لن يؤثر في إرادة إيران للتفاعل الأقصى مع جيرانها والمنطقة.

وقال الرئيس رئيسي:"نرى ضرورة الحيلولة دون التدخل الأجنبي في المنطقة فإيران لا تقبل التمييز غير المبرر ضد أي شعب أو عرق أو أمة. كما نعتقد أن هناك أليات مؤثرة لتطوير المنظمة يمكن أن تضمن رفاهية الأجيال القادمة بالإضافة إلى التقدم المادي للدول في حالة جهود مشتركة للأعضاء".

وحول التوتر الذي شهدته منطقة القوقاز مؤخراً اعتبر رئيسي أن انتهاء الأعمال العدائية في القوقاز يبشر بالاستقرار وبداية فصل جديد من التنمية والتماشي الإقليمي.

وقال الرئيس رئيسي:"إيران ترى أن أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة لن يسهم فقط في استقرار المنطقة بل سيمهد الطريق لمزيد من التوترات في المستقبل".

وفيما يتعلق بالشأن الأفغاني اعتبر رئيسي ان سياسة الجمهورية الإٍسلامية هي التعاون الأخوي مع جميع الدول مشيراً إلى أن ايران لم تدخر جهدا في سبيل مساعدة افغانستان.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي أنشئت عام ألف وتسعمئة وخمسة وثمانين وهي منظمة اقتصادية دولية مقرها العاصمة الإيرانية طهران، وتضم في عضويتها عشر دول آسيوية هي: أذربيجان، وأفغانستان، وأوزبكستان، وإيران، وباكستان، وتركيا، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان.