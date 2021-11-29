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اشتيه يرفض ادعاءات هرتصوغ حول 'حق اليهود التاريخي في الخليل'

اشتيه يرفض ادعاءات هرتصوغ حول 'حق اليهود التاريخي في الخليل'
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، ادعاءات رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي اسحق هرتصوغ بوجود "حق تاريخي لليهود" في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

واعتبر اشتيه، في بيان الأحد، أن "تصريحات هرتصوغ محاولة لفرض المزيد من الحقائق الزائفة في المدينة العربية الإسلامية، توطئة لتهويدها وبسط السيطرة عليها، وإخضاع سكانها الأصليين لنظام الفصل العنصري الذي تتبدى ملامحه في شوارع وحارات البلدة القديمة التي تتعرض للتطهير العرقي والتمييز العنصري".

ودان اشتيه اقتحام هرتصوغ "الاستفزازي" للحرم الإبراهيمي الشريف، محذرا من تداعياته الخطيرة على الوضع في المنطقة.

ودعا اشتيه الأمم المتحدة و"اليونسكو" التي وضعت الحرم الشريف على قائمة التراث العالمي، إلى "التحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في مدينة القدس، والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل".

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