الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب: رئيس الوزراء الياباني يعلن اغلاق حدود بلاده أمام جميع الزوار الأجانب على خلفية انتشار متحور أوميكرون

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تسجيل أول إصابتين بالمتحور 'أوميكرون' في كندا

تسوية أوضاع نحو 2500 شخص بمدينة الميادين في دير الزور

الصين..تعليق رحلات فرنسية إلى تيانجين بسبب كورورنا

هل سيعيد أوميكرون سيناريو الاغلاق في العالم من جديد؟

صُراخ 'إسرائيل' يُظلّل 'فيينا': انتهى الأمر... إيران نووية 

المصريون ينددون بإدراج بعض قيادات 'الإخوان' بقائمة الارهاب رغم وفاتهم