نتنياهو: ضعف حكومة بينت أمام إيران أبعد دولا عربية عن 'إسرائيل'

العالم - الاحتلال

جاء ذلك فى تصريحات أدلي بها “نتنياهو" للقناة 14 العبرية مساء الأحد، قال فيها إن "المشكلة هي أن العلاقات مع الدول العربية تبتعد حاليا عن 'إسرائيل' بسبب موقف الحكومة الضعيف ضد إيران".

وعقب بأن "المشكلة الإيرانية لها حلول جاهزة وقد أعددنا لها، وهناك خيارات متاحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي" (حسب قوله).

وأضاف: "هناك شعور عالمي بضعف الحكومة الإسرائيلية وغياب القيادة"، معتبرا أن إرسال الوفود إلى إيران وتركيا ليس صدفة.

وتابع "نتيناهو": "سأفعل كل ما في وسعي للإطاحة بالحكومة، وأتمنى ألا يستغرق الأمر ثلاث سنوات".