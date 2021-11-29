هل سيعيد أوميكرون سيناريو الاغلاق في العالم من جديد؟

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وقال وزير الصحة الهولندي هوجو دي يونج: "سيتم الاتصال بالأشخاص العائدين من جنوب إفريقيا. كما نطلب من البلديات زيارة هؤلاء الاشخاص في منزلهم للتحقق مما إذا كانوا معزولين حقًا، ليس مستبعدا ظهور حالات إضافية في هولندا".



خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أكدوا أن على الأميركيين الاستعداد لفعل أي شيء وكل شيء لمواجهة تفشي السلالة الجديدة.



وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي: "من السابق لأوانه القول ما إذا كنا بحاجة إلى عمليات إغلاق أو تفويضات جديدة. يجب أن تكونوا مستعدين لفعل أي شيء وكل شيء لمواجهة السلالة الجديدة".



وقالت الحكومة المغربية في إن المغرب سيوقف استقبال جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة إليه لمدة أسبوعين اعتبارا من تسعة وعشرين نوفمبر بسبب المتحور الجديد لكوفيد- 19.



وأرجأت شركة طيران الإمارات إطلاق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب التي كانت مقررة في الـ6 من ديسمبر كانون الأول حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن أعلن الكيان حظر دخول الأجانب في إطار جهود مكافحة متحور فيروس كورونا الجديد.



وقالت وكالة أنباء الإمارات أن البلاد قررت تعليق دخول القادمين من عدة دول افريقية اعتبارا من 29من نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها علقت دخول القادمين من جنوب أفريقيا وزيمبابوي وموزامبيق بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة المتحورة الجديدة.



وفي دول الخليج الفارسي، أغلقت أغلب أسوق الأسهم على انخفاض، فسجل مؤشرا السعودية ودبي أكبر خسارة لهما في يوم واحد منذ نحو عامين بعد أن أثار ظهور متحور جديد قد يكون مقاوما للقاحات فزع المستثمرين.



واكتشف أوميكرون لأول مرة في جنوب أفريقيا ورُصد منذ ذلك الحين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدنمارك وبلجيكا وبتسوانا والكيان الاسرائيلي وأستراليا وهونج كونج