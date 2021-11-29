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المغاربية الجزء الثاني.. شرور التطبيع على المغرب العربي

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

يتمادى المغرب بخطواته في مسار التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي ليشكل بوابة لاختراق دول المغرب العربي.

العالم - المغاربية

آخر تجليلات التطبيع مع الكيان الصهيوني توقيع اتفاق للتعاون الأمني بين "إسرائيل" والمغرب وصف بغير المسبوق خلال زيارة هي الأولى من نوعها لوزير حرب الاحتلال بيني غانتس للرباط. فيما يشكل هذا التعاون العسكري العلني الاسرائيلي مع المغرب مصدر ابتزاز وتجسس لدول المنطقة التي ترفض شعوبها بما فيها الشعب المغربي أي شكل من اشكال التطبيع، بل ان للقضية الفلسطينية مكانة خاصة في وجدانها الجماعي. برنامج المغاربية في جزئه الثاني يتسائل عن المخاطر الأمنية للتغلغل الاسرائيلي في المغرب العربي. وألا يساهم ذلك في تعزيز الخلافات الجزائرية المغربية؟ وما سبل مواجهة شرور التطبيع في المنطقة؟

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق

ضيوف الحلقة:

هشام توفيق – كاتب وباحث في الشأن المغربي

د. احمد ميزاب – خبير عسكري

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