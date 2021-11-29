الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: إصابة 3 مواطنين و5 مهاجرين أفارقة بنيران العدوان السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة شمالي اليمن

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما هي شروط تأشيرة السفر إلى السعودية لأداء العمرة؟

تسجيل ثاني إصابة بـ'أوميكرون' في الاراضي المحتلة 

كشف مضمون تقرير الشركة الألمانية عن الانتخابات العراقية

مصير مجهول لقضية المرفأ.. هل يخضع القاضي طارق البيطار لأوامر قائد الجيش؟

ماذا وراء سفر العميل 'طارق عفاش' الى مصر؟

تسجيل أول إصابتين بالمتحور 'أوميكرون' في كندا