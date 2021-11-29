ما تأثير الطقس الغائم على حدوث الصداع؟

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وأكدت بيروغوفا في حديثها لراديو "سبوتنيك"، أنه في الأيام الملبدة بالغيوم أو الضباب، ينخفض ​​مستوى الإضاءة بشكل حاد أمام العين، ويؤثر قلة الضوء سلبًا على العين وغالبًا ما يؤدي إلى الصداع.

وأضافت: "كل شخص لديه علاماته الخاصة بتعب العين، على سبيل المثال، عندما تشعر بالنعاس، أي أن العين تريد النوم، وليس الرأس، فعندما تستلقي وتغلق عينيك، يستمر الدماغ في العمل بنشاط. قد يسبب ذلك أيضا ألما في العين أو في الرأس".

نصح طبيب العيون بتشغيل الضوء في كثير من الأحيان في الطقس الغائم، بغض النظر عن الوقت من اليوم.

وأوضح: "يجب تشغيل الإضاءة الاصطناعية لجعلها أكثر راحة للعيون، يوجد في جهاز الكمبيوتر أو الأدوات الذكية إضاءة خفيفة، لكنها غير مريحة للعيون إذا كانت الغرفة مظلمة وكان مصدر الضوء جهازًا واحدًا فقط".