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الصحة العالمية تحث الدول الأعضاء على الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي أوميكرون والاسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد-19

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

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