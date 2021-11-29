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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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خطيب زاده: برنامجنا النووي سلمي بحت ونتفاوض لالغاء الحظر الاميركي ولن نغير استراتيجياتنا
خطيب زاده: على الاطراف الاخرى ان تستفيد من النافذة التي فتحتها ايران
خطيب زاده: نحن الان على اعتاب مفاوضات جديدة نتمنى ان تكون مثمرة
خطيب زاده: على اميركا ان تلغي الحظر بصورة كاملة عن الشعب الايراني
خطيب زاده: بدون الغاء اميركا للحظر عن ايران لايمكن ان تشارك في المفاوضات
خطيب زاده: نذهب للمفاوضات النووية بارادة قوية وعزيمة اقوى
خطيب زاده: المسؤول عن الظروف الحالية من حيث انسحاب اميركا من الانسحاب النووي او وصول المفاوضات الى الطريق المسدود هو اميركا
خطيب زاده: سفاراتنا في لندن وباريس تتابع موضوع اللاجئين الايرانيين ونتمنى ان لانرى مواطنينا في اوضاع مزرية
خطيب زاده:على اميركا ان تلغي الحظر بصورة كاملة وتقدم الضمانات بهذا المجال وان مدة المفاوضات غير معلومة لكننا لانريد ان تصل للطريق المسدودة
خطيب زاده: ايران ذهبت الى المفاوضات بارادة جادة للتوصل الى النتائج المرجوة
خطيب زاده: نذهب للمفاوضات النووية بارادة قوية وعزيمة اقوى
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش
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