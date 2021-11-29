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خطيب زاده: برنامجنا النووي سلمي بحت ونتفاوض لالغاء الحظر الاميركي ولن نغير استراتيجياتنا

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

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