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شاهد..احتجاجات في لبنان ومراسل العالم يكشف التفاصيل

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العال في لبنان ان العديد من الطرقات في بيروت قطعت بالاطارات المشتعلة بدعوة من تيار المستقبل احتجاجا على تدهور الاوضاع المعيشية.

العالم - مراسلون

وقال الزميل حسين عزالدين خلال النشرة الاخبارية، ان بعض الشبان والمواطنيين اللبنانيين عمد الى قطع الشوارع فی لبنان من خلال اشعال الإطارات والحاویات فی الطرقات.

واضاف: ان ابرز الطرقات التي تشهد قطعاً كلياً من قبل المواطنين هي المناطق التي يسيطر عليها تيار المستقبل، بناء على الدعوة التي دعا اليها تيار المستقبل تحت شعار الاحتجاج على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان.

ومراسل العالم اشار الى ان هناك طرقات كانت مقطوعة في صيدا تربط بيروت بجنوب لبنان، ولكن عمل الجيش اللبناني على فتحها، الا ان بعض الطرقات في محافظة البقاع وخاصة مدينة زحلة وبالتحديد منطقة تعلبايا مازالت مقطوعة.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن سجلت الليرة اللبنانية تدهورا إضافيا في قيمتها خلال الأيام الماضية مع ملامسة سعر الصرف عتبة الخمسة والعشرين ألفا مقابل الدولار.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق....

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