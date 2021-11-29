غزة.. لا وفيات بفيروس كورونا وتسجيل 138 إصابة جديدة 

العالم - فلسطين

وأكدت الصحة في بيانها اليومي، استقرار عدد الوفيات لليوم الثاني على التوالي عند 1643 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 144 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 184134 حالة.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 187113 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1336 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 55، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 39 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 506208 شخصا.