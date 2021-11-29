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مناطق سيطرة قسد شمال سوريا

مناطق سيطرة قسد شمال سوريا
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

تسيطر القوات الارهابية المسلحة التي تسمى بقوات سوريا الديمقراطية أو ما يعرف بـ"قسد" على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية بدعم غربي ساهم في زعزعة أمن واستقرار سورية منذ بدء الأزمة وحتى اليوم.

العالم - انفوغرافيك

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