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استشهاد طفلين سوريين بانفجار قنبلة في ريف حلب

استشهاد طفلين سوريين بانفجار قنبلة في ريف حلب
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

انفجرت قنبلة في قرية الحلونجي بريف حلب الشمالي التي تقع تحت سيطرة القوات التركية والجماعات الموالية له مما ادى لاستشهاد طفلان.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن قنبلة يدوية انفجرت بطفلين بالقرب من أحد مقرات الجماعات الموالية لتركيا في قرية الحلونجي التابعة لمدينة جرابلس أقصى الريف الشمالي ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

واستشهدت امرأتان وطفلان وأصيب آخرون أمس الأول بانفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف حلب الشمالي التي تنتشر فيها جماعة "قسد".

وتسود حالة من الفلتان الأمني في المناطق التي التي تقع تحت سيطرة القوات التركية والجماعات الموالية له حيث تشهد تفجيرات واغتيالات وحرب تصفية واقتتالاً بين هؤلاء المرتزقة نتيجة الخلافات فيما بينهم ما يؤدي إلى مقتل العديد منهم واستشهاد وجرح عدد من المواطنين وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.

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