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وزراء خارجية الـ'ناتو' یناقشون غدا تطورات الأوضاع مع روسيا

وزراء خارجية الـ'ناتو' یناقشون غدا تطورات الأوضاع مع روسيا
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

يجتمع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو"، غدا الثلاثاء في عاصمة لاتفيا ريغا، لمناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال التكتل، وعلى رأسها تطورات الأوضاع مع روسيا.

العالم-اوروبا

ومن المقرر أن يناقش الوزراء المشاركون في الاجتماع، الأنشطة العسكرية التي نفذتها روسيا في شبه جزيرة القرم، وعلى الحدود مع أوكرانيا، وفق مراسل الأناضول.

وأوضح أن الاجتماع سيجري بحضور وزيري خارجية أوكرانيا وجورجيا استثنائيا.

ويمثّل تركيا في الاجتماع، وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو.

وفي هذا الإطار، أدلى الأمين العام لـ "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، بتصريحات حول جدول الأعمال، د الأسبوع الماضي.

وقال ستولتنبرغ إن روسيا لديها دبابات ومدفعية ووحدات مدرعة وطائرات بدون طيار وأنظمة حربية إلكترونية، بالإضافة إلى قوات جاهزة للقتال على حدودها مع أوكرانيا.

وتشير التقديرات إلى وجود قرابة 100 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية وفي شبه جزيرة القرم.

وضمت روسيا، شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري بشبه الجزيرة في 16 مارس/آذار 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

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وزراء خارجية الـ'ناتو' یناقشون غدا تطورات الأوضاع مع روسيا

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