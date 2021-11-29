توجيه الاتهام الى 124 شخصا ضالعا في اغتيال الشهيد سليماني

العالم - ايران

وقال سعيد فرهادي نيا المحقق الخاص بالمحكمة الدولية في اجتماع عقد صباح اليوم لاستعراض مستجدات الوضع القانوني لملف اغتيال الفريق قاسم سليماني، وقال: فيما يتعلق بالجرائم التي حدثت من ناحية القوانين المحلية، يجب أن أقول إن القتل مع سبق الإصرار على شكل المساعدة والمشاركة والعمل ضد أمن الجمهورية الإسلامية في قضية اغتيال سليماني، وعلى الصعيد الدولي، انتهاك لاتفاقية مكافحة الإرهاب والقرار 1556 ولدينا أيضًا اتفاقية صداقة بين إيران والولايات المتحدة في هذا الملف.

واضاف: تم تحديد 124 متهمًا في قضية اغتيال الشهيد قاسم سليماني ، وقد تم اعداد الملف في 1300 صفحة، والتي يجب أن أقول أنها لم تكتمل بعد.

ومضى فرهادي نيا: وصدرت في هذه القضية مذكرات توقيف بحق 43 شخصاً، كما تم عقد 13 اجتماعا متخصصا و 700 مراسلة، بالطبع ، تم منح 9 دول تمثيلًا قضائيًا لمتابعة هذه القضية.

واشار قاضي التحقيق الى سبب عدم وصول مذكرة توقيف بحق 43 شخصا إلى نتيجة، وقال: لقد أصدرنا مذكرة توقيف والمتهمين يجب أن يمثلوا أمام المحكمة، لكن يجب الحصول على المساعدة من خلال شرطة الإنتربول للقبض على هؤلاء الأشخاص، والارادة الدولية مطلوبة في هذا المجال.