ایران توفد ممثلين قضائيين الى 5 بلدان للتباحث حول ملف اغتيال الشهيد سليماني

العالم - ايران

وقال علي رضا ساعدي، خلال اجتماع لاستعراض احدث المستجدات القانونية على صعيد ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني، لا يوجد موضوع واحد بهذا الملف بل ثمة مواضيع وضعت قيد التحقيق.

واضاف: إن جانبا من هذا الملف يرتبط بالقسم الجنائي والذي تشرف عليه محكمة طهران ومحكمة الناحية 20 والتي تعرف بالمحكمة الخاصة للشؤون الدولية.

وتابع: إن جهودا حثيثة جديرة بالتقدير قد بذلت على صعيد هذا الملف، كما ان هناك تحقيقات واسعة قد انجزت وتم ايفاد مندوبين الى 5 بلدان لحد الآن كما ان ممثلين آخرين تم تعيينهم والذين سيوفدون ايضا.

واشار الى انعقاد أول اجتماع للجنة التحقيق المشتركة بملف اغتيال الشهيد سليماني ببغداد، موضحا: ان وفدا ايرانيا قضائيا قد تم ايفاده الى العراق خلال الايام الاخيرة لاجراء تحقيقات مشتركة مع الحكومة والمسؤولين القضائيين في هذا البلد وفي مكان وقوع الجريمة تحديداً وقد بدأ تحقيقاته الابتدائية ويبدو ان الاجتماع الاول أحرز النجاح.

ولفت ساعدي الى اصدار بيان مشترك في ختام هذا الاجتماع والذي يشكل نجاحا كبيرا بالنسبة لنا كما ان انعقاد الاجتماع وبدء التحقيقات يكتسب الاهمية.

ونوه الى انه بغض النظر عن الجانب الجنائي لهذا الملف تم تشكيل ملف حقوقي لاصدار حكم في الشعبة 55 من دائرة العدلية بطهران حيث طالب العديد من الاشخاص والاسر والناس بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن ارتكاب هذه الجريمة.