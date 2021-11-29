ازمة محروقات التدفئة في سوريا تنذر بشتاء قارس

وفيما تحاول الحكومة السورية التغلب على الواقع الناتج من الحصار الامريكي وسيطرة قسد على آبار النفط، يسعى المواطنون الى التكيف مع عبر اعتماد حلول بديلة والتي تبدو هي الاخرى باهظة التكلفة مقارنة بدخل اغلب السوريين المنخفض.

فالسوريون على موعد مع شتاء قارس هذا العام يرافقه ندرة في المشتقات النفطية وهي ليست المرة لااولى التي يواجهون فيها هذا الفصل المذكور من دون توفر مقومات التدفئة، لكن المشهد هذا العام يتكرر على نحو اقسى، فالازمة المستمرة في تأخر وصول التوريدات النفطية المتعاقد عليها بسبب الحصار الامريكي وبسبب سيطرة قسد على معظم حوامل الطاقة السورية.

للاضاءة اكثر يناقش برنامج "صدى سوريا" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

الخبير الاقتصادي ماجد شرف

مدير شركة جود للوقود الحيوي فارس الملحم

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