اردوغان يكشف عن زيارة مرتقبة له الى الامارات

العالم-تركيا

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من تركمانستان بعد مشاركته في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15.

وأشار إلى أن تركيا ستقدم على خطوات مشابهة مع باقي البلدان (مصر والكيان الصهيوني) على غرار ما قامت به مع الإمارات.

وقال:" ستكون لي زيارة إلى الإمارات في فبراير القادم على رأس وفد كبير، وسنقدم على بعض الخطوات بقوة، فقد قدموا خطوة استثمار بـ10 مليارات دولار، حيث سنبني مستقبلًا مختلفًا عبر تنفيذ هذا، وستكون هناك تطورات إيجابية".

وفي شأن آخر، شدد أردوغان على أن تركيا ترغب بالمشاركة في معالجة التوتر بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار بين الجانبين.