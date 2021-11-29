طالبان: الإمارات قيدت نشاطات الرئيس الافغاني السابق

العالم-افغانستان

وكتب المتحدث باسم حكومة طالبان على حسابه في "تويتر" قائلا إن سلطات الإمارات العربية المتحدة قيدت الأنشطة السياسية لغني ونور ومهيب الذين يعيشون على أراضيها.

ولا يعرف حتى الآن إلى أي مدى تتوافق هذه المعلومات التي صرّح بها المسؤول في حكومة طالبان مع الواقع، حيث لم يصدر تعليق من أبو ظبي بهذا الشأن.

ويتحدث أحمد الله واسيك نائب رئيس اللجنة الثقافية في حكومة "طالبان" في تغريدته عن الرئيس السابق أشرف غني، والزعيم الطاجيكي البارز أتو محمد نور، وحمد الله مهيب، وهو محافظ بلخ ومستشار سابق للرئيس الأفغاني لشؤون الأمن القومي.