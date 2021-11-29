هذا ما سيطرحه بوتين خلال لقائه المحتمل مع بايدن

العالم-روسيا

وخلال موجز صحفي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تمسك بوتين بموقفه من الملف الأوكراني ومفاده أن على كييف تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك.

وأوضح بيسكوف ردا على سؤال عن الموقف الذي سيدافع عنه الرئيس الروسي أثناء مناقشته هذا الملف مع بايدن في حال عقد لقاء بينهما: "موقف الرئيس الروسي معروف. من المهم أن يتم تطبيق اتفاقيات مينسك على أرض الواقع، وهذا ما لا نشاهده بعد".

وذكر بيسكوف أن المواضيع التي سيبحثها الرئيسان لم يتم تحديدها بعد، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن محادثاتهما ستركز على مناقشة العلاقات الثنائية بين روسيا وواشنطن.

ولم يستبعد المتحدث باسم الكرملين أن يطرح أحد الطرفين أثناء المحادثات موضوع الوضع في الأسواق النفطية وأسعار النفط، مشيرا إلى أهمية هذا الموضوع.

أما موضوع معارضة امريكا لتطبيق مشروع "السيل الشمالي 2" الخاص بنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، فقال بيسكوف أن هذا الملف ليس من أولويات الاتصالات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

مع ذلك فلم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن يطرح بوتين هذه المسألة أمام نظيره الأمريكي، قائلا: "من المهم طبعا ألا تمارس الولايات المتحدة الأمريكية الضغوط على أي طرف على خلفية مواصلة تطبيق وترخيص هذه العملية".