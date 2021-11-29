الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بدء جولة جديدة من محادثات فيينا الرامية لالغاء الحظر الاميركي الاحادي على ايران على مستوى مساعدي وزراء خارجية ايران ومجموعة 4+1

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القبض على 13 متسللا من سوريا باتجاه العراق

روسيا: التحضيرات جارية لعقد قمة بين بوتين وبايدن

وثائق: 35 من أعضاء الأسر الحاكمة في الإمارات متورطون بالفساد

تضامن عربي مع الصومال في مواجهة أزمة تهدد ربع سكانه

بوادر لحل الأزمة الجزائرية المغربية برعاية مصرية

بالفيديو..طنجة المغربية تندد بالاتفاقية الامنية مع کیان الاحتلال