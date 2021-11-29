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أمير عبد اللهيان: الممارسات الأمريكية تهدف إلى حرمان إيران وباقي أطراف الاتفاق النووي والمجتمع الدولي من الامتيازات المصرح بها في الاتفاق النووي

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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