المركزي المصري يلجأ لبيع سندات خزانة بـ9.5 مليار جنيه

العالم - مصر

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى من الطرح 8 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية، مليار جنيه لأجل 5 أعوام.

أما الشريحة الثالثة من الطرح فتصل قيمتها إلى 500 مليون جنيه لأجل 10 أعوام، وفق وسائل إعلام محلية.

وبشكل شبه أسبوعي، تستدين الحكومة المصرية من خلال طرح سندات وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعد أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهي بمثابة تعهد منها بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.

ويستهدف الطرح الجديد الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لسد عجز الموازنة، وتلبية احتياجات الحكومة المصرية وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي.