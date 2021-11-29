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امير عبداللهيان يصف لقاءه مع نظيره الآذربيجاني بالايجابي

امير عبداللهيان يصف لقاءه مع نظيره الآذربيجاني بالايجابي
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

وصف وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان لقاءه يوم امس في عشق آباد مع نظيره الآذربيجاني جيحون بايراموف بانه كان ايجابيا ووديا، واصفا الاواصر بين البلدين والشعبين بانها عميقة وابعد من كونها مجرد علاقة جوار.

العالم - ايران

وقال امير عبداللهيان في مدونة له في صفحته على الاينستغرام اليوم الاثنين: لقد كان لي لقاء ايجابي وودي مع وزير خارجية جمهورية آذربيجان في عشق آباد على هامش اجتماع القمة لدول "ايكو".

واضاف: تم التحضير خلال الاسابيع الماضية لهذا اللقاء الجيد بين البلدين. ابعاد الاتفاق متنوعة وتاني في سياق مصالح البلدين والشعبين.

وتابع وزير الخارجية: ان ارادة رئيسي البلدين مبنية على التنمية الشاملة للعلاقات. التعاون في مجالات الترانزيت والطاقة والسياحة والثقافة وغيرها... تعد من ضمن النقاط المؤكد والمتفق عليها من قبل الطرفين.

وقال: ان البلدين والشعبين تربطهما اواصر قرابة بما يتجاوز مجرد آصرة جوار.

واوضح رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني: فيما يتعلق بهواجسنا كان لرئيس جمهورية آذربيجان تصريحا باعثا على الامل واكد بانه سيتم العمل على هذا الاساس. قبل يوم من اللقاء بين رئيسي البلدين جرت مشاورات مهمة على المستويات السياسية والدبلوماسية والامنية.

واكد وزير الخارجية: سنواصل تنمية العلاقات مع الجيران.

يذكر انه جرت محادثات ايضا بين الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييف في العاصمة التركمانستانية عشق آباد على هامش اجتماع القمة الـ 15 للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" يوم امس الاحد.

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