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عبداللهيان: إيران ستخوض المحادثات بحسن النية للتوصل لاتفاق جيد؛ لكنها لن ترضخ للمطالب التي تتجاوز الاتفاق النووي ولن تبحث قضية خارج الإطار

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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